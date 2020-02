Zweibrücken: Kommunalpolitiker stoppen Bebauungsplan : Kein Möbelhaus auf der Truppacher Höhe

Die Politik hat das Bebauungsplanverfahren aufgehoben. Nur die Landgemeinden wollten an dem Kleinpoppen-Projekt festhalten.

Die Pläne für ein riesiges Möbelhaus an der A 8 gegenüber dem Fashion Outlet sind geplatzt: Die Versammlung des interkommunalen Zweckverbands Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken (ZEF) hat am Donnerstagabend den Bebauungsplan-Aufstellungsbeschluss aufgehoben. Sehr zum Leidwesen der Ortsgemeinden Contwig, Althornbach und Mauschbach sowie von Verbandsbürgermeister Jürgen Gundacker (SPD). Sie wollten das Vorhaben weiter unterstützen. Die Vertreter der Stadt Zweibrücken sowie die ZEF-Vorsteherin, Landrätin Susanne Ganster (CDU), und ihr Stellvertreter, Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD), stimmten der Aufhebung zu.

„Wir fühlen uns als Verlierer“, fasste Contwigs Bürgermeister Karlheinz Bärmann (CDU) die Auffassung der Landgemeinden zusammen. „Wir wollten auf der Truppacher Höhe was bewegen. Jetzt wurde die Truppacher Höhe für Möbel Martin geopfert“, das in Zweibrücken deutlich erweitern möchte. Er sei tief enttäuscht, sagte Bärmann. „Ich verstehe ihre Frustration“, antwortete Wosnitza. Aber das Projekt auf der Truppacher Höhe sei nicht für Möbel Martin geopfert worden: Ein Haus in dieser Größe (bis zu 45 000 Quadratmeter Verkaufsfläche strebte Investor André Kleinpoppen an) habe keine Chance auf eine Genehmigung. Die Landrätin merkte an, dass es eine „klare Aussage“ aus dem Mainzer Wirtschaftsministerium gebe, dass es keine Unterstützung gebe.