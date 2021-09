Neues Programm zur Weihnachtszeit : Winter-Wein-Zauber statt Unterwelt: Das ist Traben-Trarbachs Alternative zum abgesagten Wein-Nachts-Markt

Der Mosel-Wein-Nachts-Markt ist auf 2022 verschoben. Die Unterwelt kann während des Winter-Wein-Zaubers in Traben-Trarbach in kleinen Gruppen aber trotzdem besichtigt werden. Foto: Archiv Foto: picture alliance / dpa/Thomas Frey

Traben-Trarbach Der Wein-Nachts-Markt in der Doppelstadt kann auch 2021 nicht stattfinden. Stattdessen gibt es an den Wochenenden vom 26. November bis 2. Januar ein Alternativprogramm – wenn es die Corona-Regeln zulassen.

Glühweindörfer, Führungen und Kultur – damit will die Stadt Traben-Trarbach Einheimische und Gäste in der Adventszeit vor die Tür und in die Stadt locken. Unter dem Titel „Winter-Wein-Zauber“ haben die Verantwortlichen vom 26. November bis zum 2. Januar ein Programm als Alternative zum Mosel-Wein- Nachts-Markt vorbereitet. Dessen zehnte Auflage wurde, wie schon 2020, wegen der Corona-Pandemie verschoben ( wir berichteten ). Denn da der Mosel-Wein-Nachts-Markt unterirdisch in den Kellern stattfindet, anders als die Freiluft-Märkte in Trier oder Bernkastel-Kues, können die Corona-Regeln dort nicht umgesetzt werden.

Weil schon im vergangenen Jahr der Weihnachtsmarkt in der Doppelstadt wegen der Pandemie abgesagt worden war, mussten die Verantwortlichen nicht allzu lange nach Alternativen suchen. „Das Konzept hatten wir quasi schon in der Schublade liegen“, sagt Kirsten Haag, Leiterin der Traben-Trarbacher Tourist-Information.

Was geboten werden soll

Glühweindörfer, Markt- und Genussstände: Der Parkplatz Alter Bahnhof in Traben sowie der Platz rund um den Alten Stadtturm im gleichen Stadtteil werden zu einem winterlichen Glühweindorf. Rund um das Trarbacher Hotel Moselschlösschen und das Alte Rathaus in Traben werden Markt- und Genussstände aufgebaut, die Brückenstraße wird eine weihnachtliche Einkaufszeile. Zudem öffnen die Straußwirtschaften und die Cafés.

Kultur: Kabarett, Musik oder Hörbuchpräsentation – das Kulturprogramm ist vielfältig. So wird das Figurentheater Tearticolo im Bürgersaal zweimal mit seinem Stück „Alles meins! Sagt der kleine Rabe Socke“ auftreten (28. November, 15 und 17 Uhr), am 11. Dezember wird in der Lorettahalle das Kabarett „WeinhachtsVersteher“ angeboten, Andreas Sittmann tritt am 4. Dezember im Weingut C.A. Haussmann auf. Darüber hinaus ist eine Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach in der Kirche St. Nikolaus für den 19. Dezember geplant. Zudem werden die örtlichen Vereine auftreten, weitere Aktionen sind in Planung.