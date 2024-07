Bahnhof Kaiserslautern Überwachungskamera zeigt – 20-Jährige sticht Mann (64) nach sexueller Belästigung nieder

Am Tatort wurden umfangreiche Spuren gesichert. Nach bisherigen Erkenntnissen kannten sich die 20-Jährige und der 64-Jährige nicht. Videoaufnahmen zeigen, dass der Mann der Frau auf der Rolltreppe in die Unterführung folgte und ihr dort an das Gesäß fasste. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf die junge Frau ein Messer zog und den Mann verletzte.