Hauptbahnhof Kaiserslautern Mann (64) stirbt nach Messerattacke – tatverdächtige Frau (20) stellt sich

Bei einem Angriff mit einem Messer ist ein 64-Jähriger in Kaiserslautern tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 20 Jahre alte Frau den Mann am Samstagnachmittag mit einem Messer in der Unterführung des Hauptbahnhofs angegriffen haben, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Mann starb demnach noch am Nachmittag im Krankenhaus.