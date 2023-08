Ver Jahre nach der Hochzeit CDU-Politikerin Julia Klöckner und Ralph Grieser beenden ihre Ehe

Aktuell ist Klöckner wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Schatzmeisterin der CDU Deutschlands. Über viele Jahre war sie unter anderem auch Landesvorsitzende der CDU in Rheinland-Pfalz. In dem Bundesland wollte Klöckner auch schon Ministerpräsidentin werden, unterlag aber der Konkurrenz. Die 50-Jährige wurde in Bad Kreuznach geboren. Bekannt ist auch, dass Klöckner als Winzertochter mal Deutsche Weinkönigin war.