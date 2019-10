Bürgerhaus Wiltingen : Eine Hommage an David Bowie

Wiltingen Die Jakob Hansonis Band möchte am Donnerstag, 31. Oktober, dem legendären David Bowie Tribut zollen. Das Programm „Space Oddity – A Tribute To The Man Who Fell To Earth“ beginnt um 20.30 Uhr im Bürgerhaus Wiltingen.

Einlass ist um 19 Uhr. Jakob Hansonis ist Gitarrist bei Herbert Grönemeyer und unternimmt eine musikalische Reise durch das Werk Bowies.