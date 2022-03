Zurück in Deutschland : Polizei verhaftet IS-Frauen nach Rückkehr aus Syrien – darunter eine 36-Jährige aus Idar-Oberstein

Nach Rückkehr aus Syrien: Polizei verhaftet mehrere IS-Frauen. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Idar-Oberstein Deutsche Kinder befinden sich immer noch in syrischen Gefangenenlagern. Ihre Mütter schlossen sich einst der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) an. Noch am Flughafen lässt der Generalbundesanwalt einige Mütter festnehmen – unter anderem eine Frau aus Idar-Oberstein.

In einer neuen Rückholaktion hat die Bundesregierung mutmaßliche IS-Anhängerinnen und deren Kinder aus einem Gefangenenlager in Syrien nach Deutschland gebracht. 27 deutsche Kinder und zehn Mütter seien am Mittwoch aus dem Lager Roj in Nordostsyrien zurückgeholt worden, erklärte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Donnerstag, 31. März. Der Generalbundesanwalt ließ vier der Frauen direkt am Frankfurter Flughafen festnehmen.

Einer 36-Jährigen aus Rheinland-Pfalz werfen die Ermittler neben der Mitgliedschaft in der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) unter anderem auch Kriegsverbrechen vor, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte. Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz informierte über die Festnahme einer fünften, 27 Jahre alten Frau. Eine 28-Jährige wurde aufgrund eines Haftbefehls der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf festgenommen.

Außenministerin Baerbock: Kinder sind IS-Opfer

Baerbock, die von einer „äußerst schwierigen Aktion“ sprach, sagte, die Mütter müssten sich für ihr Handeln verantworten. „Die 27 Kinder sind letztlich Opfer des IS, und sie haben ein Recht auf eine bessere Zukunft fernab seiner tödlichen Ideologie, und auf ein Leben in Sicherheit, wie wir es auch unseren eigenen Kindern wünschen.“

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurden die mutmaßlichen IS-Anhängerinnen in den frühen Morgenstunden festgenommen, nachdem die planmäßige Ankunftszeit der Maschine gegen 23 Uhr am Mittwoch gewesen sei. Die vier Frauen, gegen die der Generalbundesanwalt ermittelt, sind zwischen 23 und 36 Jahre alt und haben die deutsche Staatsangehörigkeit, eine von ihnen auch die marokkanische. Sie sollten am Donnerstag am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Deutschland hat in den vergangenen Jahren mehrfach deutsche IS-Anhängerinnen und ihre Kinder aus Syrien zurückgeholt. „Mit der heutigen Aktion ist der Großteil der deutschen Kinder, deren Mütter zur Rückkehr nach Deutschland bereit sind, in Sicherheit gebracht“, sagte Baerbock. „Es gibt jetzt nur noch wenige, besonders gelagerte Fälle, für die wir weiter an individuellen Lösungen arbeiten.“

Laut Bundesanwaltschaft waren die vier Festgenommenen 2013 oder 2014 über die Türkei nach Syrien oder in den Irak gereist, drei von ihnen mit ihrem Mann. Während die Männer für den IS kämpften, waren sie vor allem für den Haushalt und die Kinderbetreuung zuständig. Die Familien wurden von der Terrororganisation unterstützt.

Frau aus Idar-Oberstein und ihr Mann halten Jesidin als Sklavin

Die 36-Jährige und ihr Mann sollen darüber hinaus in ihrem Haus „eine große Anzahl von Sprengstoff und Waffen“ gelagert und eine Aufnahmestelle für alleinstehende IS-Frauen unterhalten haben. Außerdem soll das Paar eine jesidische Frau als Sklavin für die Hausarbeit und Versorgung der Kinder gehalten haben. Der Mann soll ihr gegenüber regelmäßig sexuell übergriffig geworden sein, wovon seine Frau gewusst habe. Die rechtmäßigen Bewohner des Hauses seien geflohen oder vom IS vertrieben worden.

Der Frau, die vor ihrer Ausreise in Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz gelebt hatte, werden deshalb Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, Menschenhandel und Verstöße gegen das Waffenrecht vorgeworfen.

Die beiden jüngsten Frauen hatten Deutschland noch als Jugendliche verlassen. Laut Bundesanwaltschaft waren alle vier Frauen „zu unterschiedlichen Gelegenheiten“ im Frühjahr 2019 festgenommen worden. Seither hätten sie sich in kurdischen Lagern befunden.

Der „Spiegel“ hatte zuvor berichtet, dass gegen mindestens sechs Frauen Haftbefehle wegen der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorliegen würden. Auch die Generalstaatsanwaltschaften Frankfurt und Hamburg seien involviert.

Generalstaatsanwalt: Festnahmen am Flughafen Frankfurt

Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf ermittelt nach eigenen Angaben gegen zwei weitere der zehn Frauen. Laut „Spiegel“ stammen sie aus Bayern, Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Nach dpa-Informationen sind alle Mütter, mit ein bis fünf Kindern. Ein Sprecher der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen sagte, dass auch das Jugendamt im Einsatz gewesen sei.