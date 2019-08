Interview mit Irma : In Schubladen will sie sich nicht stecken lassen

Am Samstag in Konz zu sehen: Musikerin Irma. Foto: Elliot Aubin

Konz Die gebürtige Kamerunerin spricht vor ihrem Konzert in Konz darüber, warum ihre Musik so schlecht in einem Stil zu beschreiben ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Trappen

Die Musikerin Irma tritt am Samstag, 3. August, in Konz im Freilichtmuseum Roscheider Hof auf. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Im Interview erzählt die gebürtige Kamerunerin, wie sie zur Musik gekommen ist.

Wie haben Sie mit Musik angefangen?

info Die Musikerin Irma tritt zusammen mit Tiwayo als Special Guest am Samstag, 3. August, im Freilichtmuseum Roscheider Hof auf. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr. Irma ist mit 15 Jahren aus ihrer Heimat Kamerun nach Frankreich umgezogen. In ihrer Musik vermischt sie Pop, Soul, R&B und Funk miteinander.



Tickets zu den Konzerten gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf im Internet. www.station-k.de www.ticket-regional.de

IRMA Ich habe mich schon immer für Musik interessiert. Ich denke, ein Schlüsselerlebnis war, als ich ein Video über Michael Jackson sah, das mein Vater in den USA gekauft hatte. Es zeigt das Leben von Michael Jackson seit seiner Kindheit. Ich war begeistert von Michael Jackson – aber ich wurde in einer Generation geboren, in der man irgendwie immer Fan von ihm war (lacht). Was er machte, war eine Offenbarung: Das sollte auch mein Job werden.

Wie würden Sie Ihren Musikstil beschreiben?

IRMA Es ist ein Mix. Insbesondere beim dritten Album „The Dawn“ ist es schwer, den Stil zu beschreiben. Ich wollte aus den Schubladen heraus, in die ich vorher gesteckt wurde. Jeder Song auf dem Album hat seinen eigenen Stil. Ich habe das mit Absicht gemacht – so konnte ich allen meinen Einflüssen nachgehen, ohne mich auf eine Schublade zu begrenzen. Der gemeinsame Punkt ist, dass es Pop-Musik ist. Aber auf dem Album gibt es elektronische Musik, Folk-Musik, afrikanische Musik – alles, was mich bisher beeinflusst hat.

Welche Bedeutung hat Musik in Ihrem Leben?

IRMA Ich denke, Musik ist das Einzige, was ich machen kann. Mein ganzes Leben dreht sich um Musik. Meiner Familie war wichtig, dass ich studiere, also habe ich das auch gemacht. Aber ich habe mich immer mit Musik befasst. Während meines BWL-Studiums bin ich von Montag bis Mittwoch in die Kurse gegangen, und von Donnerstag bis Sonntag war ich auf Tour. Musik ist meine Art, Dinge auszudrücken, die ich auf andere Art nicht ausdrücken kann.

Sie sind in Kamerun aufgewachsen und dann nach Frankreich gezogen. War das Ihre Entscheidung?

IRMA Nein, das haben meine Eltern entschieden. Sie haben sich in Paris kennengelernt und sie hatten den Traum, dass ihre Kinder nach Paris gehen sollten. Das war eine symbolische Sache für sie.

Ist Frankreich Ihre Heimat?

IRMA Ich denke, Frankreich ist jetzt meine Heimat – genauso sehr wie Kamerun, vielleicht ein wenig mehr. Ich habe mich hier eingewöhnt, und ich habe hier alles gefunden, was ich suchte. Ich suchte nach Freiheit und Unabhängigkeit.

Zurück zum Thema Musik: Im Video zur Single „Shivers“ wird viel getanzt. Ist das ist wichtiger Teil der Musik?

IRMA Definitiv. Körpersprache ist auch auf der Bühne sehr wichtig. Ich habe beschlossen, mehr Tanz in meine Shows einzubauen, aber ich habe es nicht getan. Ich war in einer dieser Schubladen: Ich musste Gitarre spielen, nur Gitarre spielen. Jetzt fühle ich mich auf der Bühne freier: Ich kann Gitarre spielen, wenn ich Gitarre spielen will, und ich kann tanzen, wenn ich tanzen will.

Das erste Lied, das Sie jemals aufgenommen haben, heißt „Letter to the Lord“. Ist der Glauben wichtig für Sie?

IRMA Eigentlich sollte es in dem Lied nicht um meinen Glauben gehen, sondern um ein Gespräch. Aber ich bin in einer sehr religiösen Familie aufgewachsen und ich habe währenddessen versucht, meinen Weg zu finden – dort heraus (lacht). Ich war der Auffassung, dass ich Spiritualität brauche, aber Religion wirkte auf mich immer wie: Du musst dies sagen, du musst da sein. Nach meinem Gefühl war das weit entfernt von Spiritualität, sondern nur eine Sache, die man machen musste und vor der die Menschen Angst haben. Ich habe versucht, meine eigene Spiritualität zu finden.

Von all den Liedern, die Sie bereits gemacht haben: Haben Sie einen Favoriten?

IRMA Nein, das kann ich nicht sagen. Es wäre sicher ein Lied vom dritten Album, weil man immer die neuesten Songs liebt. Aber ich könnte nicht sagen, welcher es ist. Das ist genau der Punkt: Auf dem Album wollte ich, dass jeder Song etwas Besonderes ist.

Gibt es in Ihrer Karriere einen besonderen Moment, der Ihnen im Gedächtnis geblieben ist?

IRMA Ich habe einmal mit Celine Dion gesungen. Ich wurde eingeladen aufzutreten und mir wurde nicht einmal gesagt, dass Celine Dion dort sein würde. Ich begann, ein Lied zu singen, und dann hat sie mitgesungen. Ich dachte nur: Wow. Jedes Mädchen in meinem Alter ist Fan von Celine Dion – wir sind der Grund, warum sie so viele Alben verkauft hat.

Sie sind ja derzeit in Deutschland unterwegs. Waren Sie schon öfter hier?