Tat im September 2021 : Holper-Start im Prozess um den tödlichen Maskenpflicht-Streit von Idar-Oberstein

Update Bad Kreuznach/Idar-Oberstein Nach dem tödlichen Schuss auf einen Tankstellen-Mitarbeiter in Idar-Oberstein im Streit um die Corona-Maskenpflicht hat der Mordprozess gegen einen 50-Jährigen begonnen – wurde aber kurz nach Verhandlungsstart schon wieder unterbrochen. Warum der Prozess jetzt erst in der nächsten Woche fortgesetzt werden könnte.

Gleich nach der Verlesung der Anklage geriet der ensprechende Mordprozess am Montag ins Stocken. Der Grund: Am vergangenen Donnerstag hatte die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz nach Gerichtsangaben neue, umfangreiche Akten vorgelegt, von der die Verteidigung nach eigenen Angaben erst am Montag erfuhr - ebenso wie von dem Ermittlungsverfahren, das das Landeskriminalamt (LKA) im Auftrag der Koblenzer Behörde geführt hat. Auf Antrag der beiden Verteidiger wurde der Prozess unterbrochen und soll voraussichtlich an diesem Freitag oder - je nach Aktenlage - erst am 31. März fortgesetzt werden.