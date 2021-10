Erschossen, weil er auf Maskenpflicht aufmerksam machte : Gedenkfeier für erschossenen Tankstellen-Kassierer - so trauert Idar-Oberstein

Idar-Oberstein Am 18. September wurde ein 20-jähriger Tankstellenmitarbeiter aus Idar-Oberstein von einem Kunden erschossen. Jetzt veranstaltet die Stadt eine öffentliche Trauerfeier.

Idar-Oberstein trauert: Für den Tankstellen-Kassierer, der im Streit um das Tragen einer Corona-Maske von einem Kunden erschossen wurde, gibt es am Donnerstag (17.00 Uhr) eine öffentliche Gedenkfeier. Angehörige und Freunde wollen von dem 20-Jährigen Abschied nehmen, der am 18. September getötet wurde, wie die Stadt mitteilte. Die Gedenkfeier der Freunde und Familie des Opfers werde von der Stadt unterstützt. Rund 400 Teilnehmer haben sich laut Stadt zum „Gedenken an Alex“ in der Messe in Idar-Oberstein angemeldet.