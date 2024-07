Junge Leute waren für 1,5 Stunden shoppen Französische Bulldogge stirbt in Zweibrücken nach Aufenthalt in überhitztem Auto

Wie die Polizeiinspektion Zweibrücken in Rheinland-Pfalz auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, ist am Freitag, 19. Juli, eine französische Bulldogge nach einem langen Aufenthalt in einem überhitzten Auto am Outlet-Center in Zweibrücken gestorben. Ein weiterer Hund, der sich auch im Auto befand, habe „mit viel Glück“ überlebt.