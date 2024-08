Ursachenforschung geht weiter Besitzer soll Gäste gewarnt haben – gab es vor dem Hoteleinsturz in Kröv Hinweise?

Die Abrissarbeiten an dem in der vergangenen Woche teilweise eingestürzten Hotel in Kröv an der Mosel (Rheinland-Pfalz) sind am Montag fortgesetzt worden. Die Arbeiten gestalteten sich „sehr schwierig und langwierig“, teilte der Leitende Trierer Oberstaatsanwalt Peter Fritzen auf Anfrage unserer Redaktion. „Daher wird auch die Arbeit des Sachverständigen vor Ort voraussichtlich noch geraume Zeit andauern“, so der Chefermittler. Wie lange der Gutachter benötige, sei noch unklar. Daher gebe es derzeit noch keine Erkenntnisse, wie es zu dem tragischen Unglück gekommen sei.