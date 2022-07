Info

In der RTL2 Serie „Hartz und herzlich“ werden laut Aussagen des Senders „Einblicke in das Leben und die bewegenden Schicksalsgeschichten von Menschen am Rande des Existenzminimums gezeigt. Es geht in dem Format vor allem um Personen in schwierigen Lebenssituationen. Arbeitslosigkeit, Alkoholprobleme und finanzielle Notlagen werden gezeigt. Die erste Folge mit Familien aus Trier-West/Pallien lief am Dienstag (5. Juli) auf RTL2. Es folgen noch zwei weitere Episoden am 12. Und 19. Juli.