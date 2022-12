Interview : Hahn-Pleite: Jetzt spricht der Airport-Manager über die Zukunft

Wie geht es weiter am Flughafen Hahn? Mit dem Generalbevollmächtigten des Airports, Rüdiger Franke, äußert sich dazu einer der derzeit Verantwortlichen.

RÜDIGER FRANKE Nach dem Insolvenzantrag haben wir gemeinsam eine Bestandsaufnahme durchgeführt und ein ganzes Bündel an Maßnahmen umgesetzt, die den Flughafen Hahn wieder attraktiver machen und Vertrauen sowohl seitens der Airlines als auch der Passagiere schaffen. Unter anderem haben wir die Abfertigung in vielen Details verbessert, gleichzeitig haben wir zum Beispiel einen Duty-free-Shop in Eigenregie eröffnet und mit Coffee Fellows einen Betreiber für ein Café gewonnen. Der Franchise-Nehmer kommt aus Mainz, derjenige der McDonald’s-Filiale hier am Flughafen aus Trier. Damit binden wir also auch rheinland-pfälzische Wirtschaftskraft. Auch die Parktarife haben wir nachvollziehbarer gestaltet, sodass weniger Autofahrer außerhalb des Flughafengeländes parken. Einen äußerst kuriosen Tarif von neun Euro für einmal kurz vors Terminal fahren, haben wir in diesem Zusammenhang abgeschafft. Die Erlöse aus dem Parken steigen insgesamt wieder.

FRANKE Anders als an den anderen Flughäfen, an denen ich gearbeitet haben, herrscht am Hahn ein 24-Stunden-Betrieb, außerdem haben wir hier eine Kombination aus Passagier- und Luftfrachtverkehr und einen hohen Anteil an sehr großen Flugzeugen. In diesen unterschiedlichen Marktsegmenten gelten jeweils andere Anforderungen durch die Kunden. In der Fracht gibt es beispielsweise mehr Ad-hoc-Geschäft, zudem ist dort die Ablaufkette, den Frachtdienstleistern, komplexer. Dadurch sind die Aufgaben am Hahn anspruchsvoller, weil wir flexibler sein müssen, beispielsweise durch kurzfristige Personalanpassungen. Und natürlich, dass in einer Insolvenz noch extremer auf die Kosten- und Ertragsseite geachtet werden muss.