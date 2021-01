Revision verworfen : Haftstrafe für Verkehrssünder mit 373 Punkten

Zweibrücken Eine rekordverdächtige Anzahl an Punkten hat nach einem Urteil in Zweibrücken jetzt schwere Konsequenzen für den Fahrer.

Nach zahlreichen Fahrten ohne gültigen Führerschein muss ein Mann mit 373 Punkten in der Flensburger Verkehrssünderdatei für neun Monate in Rheinland-Pfalz ins Gefängnis. Zu der Haftstrafe hatte das Landgericht Frankenthal in der Pfalz den Mann im August 2020 verurteilt - der Beschuldigte ging dagegen in Revision. Diese habe das Oberlandesgericht Zweibrücken als unbegründet verworfen, teilte eine Justizsprecherin mit. Damit sei der Richterspruch aus Frankenthal rechtskräftig.