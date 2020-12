Nach Amokfahrt mit fünf Toten in Trier : Haftbefehl wegen Mordes gegen tatverdächtigen Mann (51) erlassen

Update Trier Gegen den mutmaßlichen Amokfahrer von Trier ist Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden. Zum Motiv machte der Angeklagte wechselnde Aussagen.

Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Trier hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier Haftbefehl gegen den 51 Jahre alten Beschuldigten wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes in fünf Fällen sowie des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung in 18 weiteren Fällen erlassen. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Der Beschuldigte ist nach Auffassung der Staatsanwaltschaft dringend verdächtigt, am frühem Nachmittag des 1. Dezember mit einem PKW der Marke Land Rover in der Absicht, so viele Menschen wie möglich zu töten oder zumindest zu verletzen, in der Fußgängerzone in Trier mit hoher Geschwindigkeit wahllos und gezielt auf Passanten zugefahren zu sein, die arglos in der Innenstadt unterwegs waren, und diese überfahren zu haben. Er tötete auf diese Weise fünf Menschen – drei Frauen im Alter von 25, 52 und 73 Jahren sowie einen 45 Jahre alten Mann und ein neuneinhalb Wochen altes Kind. 18 weitere Menschen wurden im Verlauf der Amokfahrt verletzt, sechs davon schwer.