Fernsehmoderator ausgezeichnet : Günther Jauch ist Winzer des Jahres 2023 – Top-Wertungen für seine Weine

Preisverleihung in Mainz: Winzer des Jahres Günther Jauch (rechts), die Geschäftsführerin des Weingutes von Othegraven, Grit Schedlinski und Ehefrau Thea Sihler-Jauch. Foto: Moselwein eV/Ansgar Schmitz

Mainz/Kanzem Selbst Günther Jauch lässt sich noch überraschen. Als er am Morgen nach Mainz zur Preisverleihung des Weinführers Vinum Weinguide fuhr, hatte er noch keine Ahnung was ihn erwartete. Seine Verblüffung war dafür umso größer.

(vk) Da fehlten selbst dem sonst so redegewandten Fernsehmoderator Günther Jauch die Worte. Der Weinführer Vinum Weinguide kürte den Inhaber des Weingutes von Othegraven in Kanzem zum Winzer des Jahres 2023. Die Jury verortete seinen Riesling Kabinett aus der Lage Kanzemer Altenberg auf Platz 1, seine Riesling Spätlese aus der gleichen Lage auf Platz 1 und seine Riesling Auslese auf Platz 2.

Günther Jauch wird vom „Winzer des Jahres“-Preis überrascht

Nie und nimmer habe er damit gerechnet, verkündet er bei der Preisverleihung in Mainz. Was ihm diese Auszeichnung tatsächlich bedeutet, wird in diesem Satz deutlich: „Dafür tausche ich alle Bambis, die ich erhalten habe.“