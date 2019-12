Im jahr 2022 : Große Ausstellung zum Römischen Reich in Trier

Große Ausstellung zum Römischen Reich in Trier

Trier Die einstige Römerstadt Trier soll 2022 erneut der Gastgeber einer überregional bedeutenden rheinland-pfälzischen Landesausstellung werden. Mit der Schau „Der Untergang des Römischen Reiches“ widmen sich drei Trierer Museen erstmals diesem Thema in seiner Gesamtheit, wie das Kulturministerium in Mainz mitteilt.

Als Partner sind das Land Rheinland-Pfalz, die Stadt Trier und das Bistum Trier dabei: Sie haben dazu am Montag eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Die Ausstellung ist vom 25. Juni bis 27. November 2022 geplant. Im Jahr 2016 hatte es in Trier eine Sonderausstellung zum römischen Kaiser Nero gegeben. 2018 stand der in Trier geborene Philosoph und Ökonom Karl Marx anlässlich seines 200. Geburtstages im Fokus einer Schau.