Lagerhalle in Südwestpfalz eingestürzt Nach Großbrand von 1500 Akkus droht nun auch noch Asbest-Gefahr

Zunächst informierte die Kreisverwaltung Südwestpfalz am Mittwochmorgen die Medien: Bei einem Großbrand an einem privaten Lagerhallenkomplex in der Lessingstraße seien etwa 1500 dort gelagerte Lithium-Ionen-Akkus in Brand geraten. Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis, aus Zweibrücken und Pirmasens sowie Spezialeinheiten aus Ludwigshafen waren im Einsatz. „Bei dem Brand wurde Stand jetzt niemand verletzt.“ Wegen der Rauchentwicklung seien die Anwohner „weiterhin aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.“