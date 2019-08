Delikte in Bädern in Rheinland-Pfalz

88 Straftaten in Schwimmbädern in Rheinland-Pfalz wurden von Januar bis Juni 2019 im „Polizeilichen Kriminalsystem“ erfasst (die Tatzeit war teils früher), listet das Innenministerium auf AfD-Anfrage auf. 88 Tatverdächtige waren Deutsche, 16 Nichtdeutsche (18 Prozent, der Anteil in der rheinland-pfälzischen Bevölkerung beträgt 11 Prozent). In Zweibrücker Bädern wurden neben der „Vergewaltigung“ seit 2017 folgende Delikte erfasst: sexuelle Belästigung (1 Fall 2018), Körperverletzung (1 in 2018), Diebstahl (3 in 2018), Hausfriedensbruch (1 in 2018), Verstoß Gewaltschutzgesetz (1 in 2018), Diebstahl (2 in 2017), Unterschlagung (1 in 2017), Hausfriedensbruch (2 Fälle in 2017).