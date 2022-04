Europaweite Fahndung nach Yosyp Haiosh : Getötete Ukrainerin in Trierer Hotelzimmer: Was bisher bekannt ist

Getötete Ukrainerin in Trierer Hotelzimmer: Was bisher bekannt ist

Die getötete Ukrainerin machte sich am 26. März alleine auf den Weg über Saarburg nach Trier, wo sie um 16 Uhr am Hauptbahnhof Trier eintraf. Das zeigen Videoaufnahmen aus dem Zug. Foto: Polizei Trier

Trier Eine Leiche wurde am Montag in einem Trierer Hotelzimmer gefunden. Nun steht fest: Bei dem Opfer handelt es sich um eine Geflüchtete aus der Ukraine. Die Polizei fahndet nach dem Mann, mit dem sie das Hotelzimmer gemietet hatte. Die Fakten im Überblick.

Was bekannt ist über die Tote aus dem Hotel in Trier

Fahndung : Tote Frau in Trierer Hotel lebte zuletzt in Merzig – Polizei sucht nach diesem Mann

Die Frau war erst Mitte März mit Ehemann, Tochter und Mutter aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Sie und ihre Familie waren im Saarland, in Merzig, untergekommen. Von dort machte sich die Frau am 26. März alleine auf den Weg über Saarburg nach Trier, wo sie um 16 Uhr am Hauptbahnhof eintraf. Das zeigen Videoaufnahmen aus dem Zug. Am 27. März meldete ihre Familie die Frau als vermisst. Einen Tag später wurde sie tot im Hotel gefunden.