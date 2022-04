Nach Leichenfund in Trierer Hotel : Mit Zug bei Regensburg unterwegs: Tatverdächtiger nach gewaltsamem Tod von Ukrainerin gefasst

Foto: dpa/Johannes Neudecker

Trier/Regensburg Der tatverdächtige Yosyp H. ist nach dem gewaltsamen Tod einer 38-jährigen Ukrainerin in Trier gefasst worden. Der Mann ist laut der Polizei Trier in der Nacht zum Samstag in einem Zug bei Regensburg festgenommen worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa und SZ Redaktion

Nach dem 34-jährigen ukrainischen Tatverdächtigen Yosyp H. war mit internationalem Haftbefehl gefahndet worden. Er habe sich von den Beamten der Bundespolizei widerstandslos festnehmen lassen, teilt die Polizei Trier mit.

Lesen Sie auch Europaweite Fahndung nach Yosyp Haiosh : Getötete Ukrainerin in Trierer Hotelzimmer: Was bisher bekannt ist

Der Tatverdächtige soll laut Polizei nun einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt und nach Verkündung des internationalen Haftbefehls in Haft genommen werden. Da das Tatortprinzip bestehe, werde der Mann im Anschluss nach Trier überstellt, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann soll vor wenigen Tagen eine 38-jährige Ukrainerin in einem Trierer Hotel getötet haben.