Rheinland-Pfalz : Gegenwehr gegen CDU-Ausschluss

Neustadt/Weinstraße Die pfälzische Gemeinderätin Monika Schirdewahn will gegen ihren Ausschluss aus der CDU wegen Bildung einer Fraktionsgemeinschaft mit der AfD vorgehen. „Sobald ich das schriftliche Urteil vorliegen habe, werde ich eine Beschwerde an das Landesparteigericht senden“, teilte sie am Mittwoch mit.

„Natürlich bleibe ich mit ganzem Herzen CDU-Frau.“