Bitburg : Frau fährt mit 4,15 Promille Auto und rammt mehrere Fahrzeuge

Blaulicht an einem Polizeiauto. (Symbolbild).

Bitburg Mit 4,15 Promille Alkohol im Atem hat sich eine 64-Jährige in Bitburg hinter das Lenkrad ihres Autos gesetzt und auf dem Weg nach Hause mehrere Wagen gerammt.

Zeugen hatten die Polizei alarmiert, Beamte konnten die Frau dann stoppen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Frau sei nach der nächtlichen Trunkenheitsfahrt in der rheinland-pfälzischen Stadt Bitburg in ein Krankenhaus gebracht worden.