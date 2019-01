später lesen Verkehr Frau fährt mit 3,3 Promille Motorroller Teilen

Mit 3,3 Promille Alkohol soll sich eine Frau in der Pfalz noch auf einem Motorroller gehalten haben – und mitsamt Beifahrer durch Hochstadt gefahren sein. Wie die Polizei in Landau am Freitag berichtete, war der Roller am Donnerstag mehreren Passanten wegen der „unsicheren Fahrweise“ aufgefallen. dpa