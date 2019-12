Konzert in Saarburg : Pop und Rock treffen auf klassische Musik

Saarburg Die Formation „Frank Rohles and Friends“ macht am Samstag, 7. Dezember, um 20 Uhr in der Stadthalle Saarburg Station. Einlass ist ab 19 Uhr.

