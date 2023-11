Bislang keine offizielle Bestätigung Hat eine Wildkamera erstmals einen Wolf an der Grenze zum Saarland fotografiert?

Obwohl eine Klärung von offizieller Seite noch aussteht, haben die Bilder der Wildkamera im Hochwald bereits für einige Aufregung gesorgt. Zu sehen sind sie auch schon in den sozialen Netzwerken, zuerst tauchten sie in einer saarländischen Facebook-Gruppe auf. „Wie die Bilder an Dritte gelangt sind, kann ich mir derzeit nicht erklären“, sagt dazu Peter Koltes. In der Gruppe wurde zudem mitgeteilt, das abgebildete Tier sei am Petersberg in Nonnweiler- Braunshausen gesichtet worden. Er habe dann nach Rücksprache mit seinen Jagdkollegen entschieden, selbst auf Facebook aktiv zu werden. „um die Menschen in Neuhütten und Umgebung zu informieren“. Koltes veröffentlichte wegen „explodierender Fake-News“ am späten Donnerstagabend einen kurzen Text, in dem er klarstellte, dass in der Nacht an der Skipiste am Dollberg bei Neuhütten mutmaßlich mehrfach ein Wolf von einer Wildkamera mehrfach fotografiert worden sei.