Sommerflugplan Ryanair bietet vier neue Reiseziele ab Flughafen Hahn an

Ryanair hatte sich in der Corona-Krise stark aus dem deutschen Markt zurückgezogen und danach sein Wachstum vor allem außerhalb der deutschen Grenzen organisiert. Auch das ausgeweitete Angebot für den kommenden Sommer bliebt hinter der früheren Präsenz des Billigfliegers am Hahn zurück. Airline-Chef Eddie Wilson erneuerte seine Kritik an den aus seiner Sicht zu hohen Steuern und Gebühren in Deutschland. Dies habe zu höheren Ticketpreisen und einem geringeren Flugangebot für die Passagiere geführt.