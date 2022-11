Verkauf geplatzt? : Flughafen Hahn: Potenzieller Käufer zahlt nicht – Was das für den Flugbetrieb bedeutet

Update Der Verkauf des Flughafens Hahn verzögert sich offenbar weiter. Das teilte soeben der Insolvenzverwalter mit. Was bedeutet das für den Flugbetrieb und die Passagiere?

Die Hängepartie um den Verkauf des insolventen Hunsrück-Flughafens Hahn geht in eine neue Runde. Denn die Käufer des Airports haben trotz einer Frist, die in der Nacht zum Mittwoch ablief, die Kaufsumme nicht bezahlt. Der Frust am Tag danach ist bei Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner klar heraus zu hören: „Der Vollzug des Kaufvertrags verzögert sich leider nochmals“, teilte er mit – ohne ins Detail zu gehen.

Er stehe weiter mit dem Käufer, der Investorengruppe Swift Conjoy GmbH, in Kontakt, um den Vollzug zu realisieren. „Gleichzeitig prüfe ich aber weitere Maßnahmen, um schnell Klarheit für den Flughafen Frankfurt-Hahn zu schaffen“, schrieb Plathner in einer knappen Erklärung. Die Höhe des Kaufpreises ist weiter geheim.

Die Nachricht über den verzögerten Verkauf löste bei den rund 400 Beschäftigten am Hahn Verunsicherung aus. „Die Arbeitnehmer sind sehr angespannt“, sagte der Rechtsanwalt des Betriebsrates am Hahn, Georg Wohlleben, in Trier. Seit das Land Rheinland-Pfalz 2017 seine Anteile (82,5 Prozent) für rund 15 Millionen Euro an den chinesischen Konzern HNA verkauft habe, habe der Flughafen eine „sehr wechselhafte Geschichte“ erfahren. „Seit Jahren ist da nie Ruhe drin.“