Trotz Notbremse : Tödlicher Unfall am Trierer Südbahnhof: Mann stürzt und wird von Zug erfasst

Tödlicher Unfall am Trierer Südbahnhof: Mann stürzt und wird von Zug erfasst

Trier In der Nähe des Trierer Südbahnhofs ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Das bestätigt die Polizei. Ein Mann wollte eine Abkürzung über die Gleise nehmen und wurde dabei von einem Zug erfasst. Die Bahnstrecke ist mittlerweile wieder frei.

Als der Mann am Donnerstag gegen 12.55 Uhr auf Höhe der Lederfabrik Rendenbach in Trier über die Gleise lief, kam er ins Straucheln, stürzte und wurde dann von einem in Richtung Luxemburg fahrenden Zug überrollt. Das bestätigt die Bundespolizei Trier auf SZ-Anfrage.