Messerstiche auf der Kirmes Nach Bluttat in Wittlich: Darum dürfen US-Gerichte auch in Deutschland Straftäter verurteilen

Trier · Falls sich die beiden US-Soldaten, die im Verdacht stehen, am Tod eines 28-Jährigen in Wittlich beteiligt gewesen zu sein, vor einem Gericht verantworten müssen, werden sie sich voraussichtlich vor einem amerikanischen Militärgericht in Spangdahlem verantworten müssen. Was das für die Strafe bedeutet und warum diese Gerichte in Deutschland Recht sprechen dürfen.

22.08.2023, 16:03 Uhr

Ein möglicher Prozess gegen die beiden Verdächtigen im Fall der tödlichen Auseinandersetzung von Wittlich könnte auf der Airbase Spangdahlem stattfinden. Foto: Katharina de Mos Foto: dpa/Harald Tittel

Von Bernd Wientjes

22 Jahre Haft – so lautete das Urteil des US-Militärgerichtes in Spangdahlem gegen einen 23-jährigen Soldaten der Eifel-Airbase. Dem Mann wurde vorgeworfen, seinen acht Monate alten Sohn zu Tode misshandelt zu haben. Seine Ehefrau und die Mutter des Kindes wurde zuvor vom Landgericht Trier zu fünf Jahren Haft verurteilt. Die 23-jährige Amerikanerin habe nicht verhindert, dass ihr Mann den Jungen am Wohnort in Spangdahlem in der Eifel zu Tode misshandelt habe, hieß es im Urteil gegen die Frau.