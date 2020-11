Corona-Hotspot : Heime in Kusel melden fast 60 Corona-Fälle

Kusel Im Kreis Kusel ist die Zahl der Corona-Fälle in mehreren Seniorenheimen gestiegen. Nach einem SWR-Bericht sind dort mittlerweile 59 Bewohner und Mitarbeiter infiziert. Ein Bewohner ist gestorben. Ende vergangener Woche waren Ausbrüche in Einrichtungen in Wolfstein, Lauterecken, Schönenberg-Kübelberg und Waldmohr entdeckt worden.