Eindrücke vom EM-Eröffnungsspiel Fans aus dem Saargau bringen Bundestrainer Nagelsmann im ZDF-Interview in Verlegenheit

Am Tag danach schlendern sie stolz durch die Münchner Innenstadt. Noch vollgestopft mit Glückshormonen. Auf dem Marienplatz, wo sich lokale Brauereien präsentieren, nehmen sie das angebotene Freibier gerne in Anspruch. Und stoßen an auf einen äußerst gelungenen EM-Start. Kim Schu aus Freudenburg und Christoph Anton aus Schoden in Rheinland-Pfalz waren live beim deutschen EM-Auftakt gegen Schottland dabei. Beim Torspektakel und ausgelassenen Fan-Fest, das beiden in Erinnerung bleiben wird.