Polizeimeldung : Fahrer rast mit Tempo 140 durch Ort

Landstuhl Mit mehr als 140 Kilometern pro Stunde ist ein Autofahrer nachts in einer Ortschaft in der Pfalz vor der Polizei geflüchtet. Eine Streife habe den Wagen mit Kuseler Kennzeichen in der Nacht zum Freitag in Miesau (Kreis Kaiserslautern) kontrollieren wollen, teilte die Inspektion Landstuhl am Freitag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken