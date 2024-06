Die letzten ihrer Art in Deutschland Diese extrem seltene Schlangenart ist derzeit in der Region gut zu entdecken

Die Würfelnatter ist in Deutschland heute nur noch in drei kleinen, isolierten Populationen entlang der Rhein-Nebenflüsse Lahn, Mosel und Nahe in Rheinland-Pfalz zu finden. „Die Würfelnatter ist die seltenste und am stärksten vom Aussterben bedrohte Schlangenart Deutschlands“, erklärt der Naturschutzbund Deutschland. Experten schätzen, dass die Nattern an der Lahn und Mosel nur in kleinen Uferabschnitten leben, die jeweils nur ein bis zwei Kilometer lang sind. An der Nahe hingegen erstreckt sich ihr Lebensraum entlang des Flussufers über etwa 20 Kilometer.