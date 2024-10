Wechsel in AfD-Fraktion Zweibrücken Rückt ehemaliger Neonazi in Stadtrat nach?

Damit endet Roeskens Karriere als Kommunalpolitiker nach einem Vierteljahr. Dem gebürtigen, aber nach eigenen Angaben bereits seit 1974 in Zweibrücken lebenden Westfalen haftete schon im Vorfeld der Stadtratswahl der Makel an, ein glühender Verschwörungstheoretiker zu sein. So hatte er 2020 das Buch „Begegnungen der fünften Art“ veröffentlicht, in dem er seine Fähigkeit beschrieb, per Telepathie mit Außerirdischen Kontakt aufnehmen zu können. Und darüber, dass es einen solchen Kontakt bereits gegeben habe, er jedoch von „Politik und Weltwirtschaft“ der breiten Öffentlichkeit verschwiegen werde.