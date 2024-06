Blick zum Nachbarn AfD in einer Gemeinde bei Europawahl in Rheinland-Pfalz vorn - CDU dominiert

Die Grünen hätten wie bei vergangenen Jahren am besten in den kreisfreien Städten abgeschnitten, die FDP in Rheinhessen und den Kreisen Ahrweiler und Bad Dürkheim. Die Freien Wähler fuhren ihre besten Resultate in der Eifel und an der Grenze zu Luxemburg ein, die AfD im Nordosten des Landes sowie in der Pfalz. Die neue Partei BSW von Sahra Wagenknecht kam in der Südwestpfalz und im Raum Kaiserslautern zu ihren stärksten Ergebnissen.