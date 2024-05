Weitere Klagen in Vorbereitung Erstes Missbrauchsopfer verklagt Bistum Trier auf Schmerzensgeld

Ein erstes Missbrauchsopfer hat das katholische Bistum Trier auf Schmerzensgeld verklagt. Das teilte der Verein der Missbrauchsopfer und Betroffenen im Bistum Trier (Missbit) am Donnerstag, 23. Mai, mit. Dem Kläger gehe es darum, angemessen entschädigt zu werden – für die Taten, die ihm ein Pfarrer in seiner Heimatgemeinde an der Mosel jahrelang zugefügt hatte, als er Schulkind war. Der Verhandlungswert in dem Verfahren liege bei 300 000 Euro. Die Klage sei gerade beim Landgericht Trier eingereicht worden, teilte der Verein mit.