Polizeimeldung : Ermittlungen nach Attacke auf AfD-Büro

Neuwied Nachdem Unbekannte eine Schaufensterscheibe der AfD-Geschäftsstelle in Neuwied-Feldkirchen beschädigt haben, wird wegen politisch motivierter Kriminalität ermittelt. Das teilte die Polizei in Koblenz am Donnerstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken