2500 Teilnehmer : Anti-USA-Demo vor Luftstützpunkt in Ramstein – Protest gegen Waffenlieferung an Ukraine

Demonstration in Ramstein gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Foto: IMAGO/U. J. Alexander/IMAGO

Ramstein Mit Transparenten gegen die Unterstützung der Ukraine mit Waffen sind vor der Air-Base in Ramstein Tausende Menschen am Sonntag aufmarschiert. Sie wandten sich zudem gegen die Präsenz US-amerikanischer Truppen in Deutschland. Das Motto: „Ami go home“.

Gegner der militärischen Unterstützung der Ukraine durch westliche Nato-Bündnispartner im Krieg gegen Russland sind am Sonntag vor dem US-Luftstützpunkt in Ramstein (Rheinland-Pfalz) aufmarschiert. Nach Polizeiangaben sollen sich an die 2500 Menschen daran beteiligt haben.

Unter dem Motto „Ami go home“ forderten die Teilnehmer, die Air-Base zu schließen. Auf zahlreichen Transparenten verlangten sie ein Stopp der Waffenlieferungen an Kiew. Der Protestzug hatte sich am zentralen Busbahnhof in Ramstein formiert. Von dort zog er bis vor die Tore der Militärflughafens.

Was die Teilnehmer der Demonstration in Ramstein fordern

Vertreter sollen aus Deutschland, aber auch aus Österreich und der Schweiz gekommen sein. Sie sehen demnach den Auslöser für den Konflikt beim Verteidigungsbündnis Nato und bei der USA. Letztlich verteidige Russland nur seine Interessen. Darum müssten die Sanktionen gegen das Land ein Ende haben.

Gleichzeitig forderten die Beteiligten, dass die Vereinigten Staaten ihre Truppen aus Deutschland abziehen. Ähnliche Forderungen stellten zeitgleich Demonstranten in Berlin.

Verschiedene Gruppen hatten zu dem Marsch zum Luftwaffenstützpunkt aufgerufen. Neben Friedensinitiativen sollen sich nach Polizeiangaben Reichsbürger sowie selbst ernannte Querdenker und Unterstützer des Kreml-Chefs Wladimir Putin beteiligt haben. Die Kundgebung sei friedlich verlaufen.

Friedensinitiative Westpfalz beteiligte sich nicht an der Demo

Bereits im Vorfeld zu dieser Versammlung hatte sich die Evangelische Kirche der Pfalz davon distanziert. Sie unterstützt zwar die Friedensinitiative Westpfalz. Sie tritt monatlich zu einem Friedensgebet vor der Air-Base auf. Allerdings seien Redner für Sonntag angekündigt worden, die klar dem nationalistischen Spektrum mit rechtsradikalen Äußerungen zuzuordnen sind, berichtet der SWR.