Meisten Neuinfektionen in Zweibrücken : Zehn weitere Menschen in Rheinland-Pfalz mit Coronavirus infiziert

Mainz In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Samstag auf 6899 Fälle gestiegen.

Aktuell seien 158 Menschen im Bundesland mit dem Erreger infiziert.Die meisten Neuinfektionen gab es in Zweibrücken mit zwölf nachgewiesenen Sars-CoV-2-Fällen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, in Speyer waren es auf dieser Basis acht und in Frankenthal sechs Fälle.