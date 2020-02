Erster Coronavirus-Fall in Rheinland-Pfalz : Suche nach Kontaktpersonen des an Covid-19 erkrankten Soldaten

Suche nach Kontaktpersonen des an Covid-19 erkrankten Soldaten

Erster Coronavirus-Fall in Rheinland-Pfalz

Koblenz Nach der bestätigten Infektion mit dem Corona-Virus bei einem 41 Jahre alten Soldaten in Rheinland-Pfalz geht die Suche nach möglichen Kontaktpersonen weiter.

Bereits seit Mittwoch werde eine Liste mit Kontakten des Mannes erstellt, die privat oder dienstlich mit ihm zu tun hatten, sagte ein Sprecher der Bundeswehr am Donnerstagmorgen. Der Soldat der Flugbereitschaft am Militärflughafen Köln-Wahn wohnt laut Angaben eines Sprechers des Kreises Heinsberg in Gangelt. Dort war bei einem 47-jährigen Mann das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 nachgewiesen worden.