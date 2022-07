Kliniken leiden unter Corona : Pflegekräfte am Anschlag: Personalmangel trifft Trierer Brüderkrankenhaus

Das Pflegepersonal ist überlastet. Foto: dpa Foto: dpa/Marijan Murat

Trier Der Präsident der Landespflegekammer in Rheinland-Pfalz schlägt Alarm: Das Pflegepersonal sei am Anschlag, vielerorts stehe der Betrieb in den Einrichtungen und in den Kliniken vor dem Zusammenbruch. Wie stark die Kliniken in der benachbarten Region von coronabedingten Personalausfällen betroffen sind.