Bundeseinheitlicher Beschluss angestrebt : Corona: Auch Rheinland-Pfalz will jetzt die 2G-Regel im Einzelhandel abschaffen

Mainz Nachdem das Saarland die 2G-Regel im Einzelhandel bereits im Januar gekippt hatte, zieht nun Rheinland-Pfalz nach. Auch hier soll die Regel abgeschafft werden. Und Ministerpräsidentin Dreyer plant noch mehr.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will auf die bisherigen Corona-Einschränkungen im Einzelhandel verzichten. Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) sagte am Mittwoch in Mainz, sie werde sich auf der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Mittwoch nächster Woche dafür einsetzen, dass es einen bundeseinheitlichen Beschluss in dieser Frage geben werde. „Klar ist, dass 2G im Handel auf jeden Fall fallen wird.“