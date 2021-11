Neue Corona-Regeln : Ab Mittwoch Quasi-Lockdown für Ungeimpfte: Rheinland-Pfalz stellt um auf 2G

Mainz Rheinland-Pfalz verschärft seine Corona-Regeln. Ab Mittwoch gilt ein Quasi-Lockdown für Ungeimpfte. Sie dürfen etwa nicht mehr in Restaurants, Kneipen, ins Fitness-Studios oder zum Friseur.

Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) hat kein Verständnis für Impfverweigerer. „Die Einstellung, dass Menschen sagen: Das geht mich nichts an, sollen doch andere ihren Beitrag leisten, die können wir uns nicht mehr erlauben. Jetzt ist Solidarität gefragt. Alles andere ist fahrlässig und unverantwortlich“, sagte Hoch bei einer Pressekonferenz in Mainz. Es gebe ausreichend Impfstoff und genügend Möglichkeiten, sich impfen zu lassen. Neben den sogenannten Booster-Impfungen sei es jetzt auch wichtig, noch bestehende Impflücken zu schließen. Er appellierte daher: „Nutzen Sie die flächendeckenden Impfangebote im Land, neben den niedergelassenen Ärzten auch die Impfbusse, die kommunalen Impfangebote, die 21 Krankenhausstandorte und die reaktivierten Impfzentren, die ebenfalls ab dieser Woche in die Impfkampagne einsteigen.“ In der Region beteiligen sich die Krankenhäuser in Bitburg, Hermeskeil, Gerolstein und das Mutterhaus in Trier an den Impfungen. Auch das Impfzentrum in Trier öffnet ab Mittwoch wieder.