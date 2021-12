Wegen Corona : Kaiserslautern schließt Weihnachtsmarkt vorzeitig – Droht jetzt auch das Aus für Saar-Märkte?

Budenbetreiber in Kaiserslautern müssen ab Sonntag ihre Buden. früher abbauen als vorgesehen. In Lüneburg (Foto) traf es bereits die Schausteller. Foto: dpa/Philipp Schulze

Kaiserslautern Die Corona-Pandemie macht den Pfälzern einen Strich durch die Rechnung. Die Stadt Kaiserslautern hat angekündigt, den Weihnachtsmarkt bereits am kommenden Wochenende zu beenden. Dabei ist die Inzidenz dort im Vergleich zu der im Regionalverband Saarbrücken oder im Landkreis Saarlouis viel niedriger.

In einer kurzen Mitteilung hat die Kaiserslauterer Stadtverwaltung angekündigt, den Weihnachtsmarkt früher als vorgesehen zu schließen. Bereits am kommenden zweiten Adventssonntag, 5. Dezember, ist Feierabend.

Wörtlich heißt es in dem Pressetext: „Mit großen Bedenken beobachtet die Stadtverwaltung das steigende Infektionsgeschehen in Kaiserslautern. Damit die Lage nicht außer Kontrolle gerät, wurde eine Notbremse für den Weihnachtsmarkt beschlossen.“

Dabei liegt der Wert der Neuinfektionen binnen einer Woche, auf 100 000 Einwohner hochgerechnet, weit unter dem beispielsweise im nahen Regionalverband Saarbrücken. So gibt Kaiserslautern auf seiner Seite am frühen Donnerstagmorgen, 2. Dezember, die Inzidenz mit 366,4 an. Im Regionalverband beträgt sie nach Auskunft des Robert-Koch-Instituts (RKI) aktuell 420, im Landkreis Saarlouis sogar 496,6. An beiden Orten finden die Weihnachtsmärkte zurzeit weiterhin statt.