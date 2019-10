Pilzexkursion um Irsch : Experte gibt in Irsch Tipps für Pilzsammler

Wer Pilze sammelt, sollte sich gut informieren. Foto: dpa/Bodo Schackow

Irsch Der Naturpark Saar-Hunsrück bietet in Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell an diesem Samstag, 5. Oktober, rund um die Gemeinde Irsch eine kulinarische Pilzexkursion mit Fundbesprechung an.

Der Pilzsachverständige Christoph Postler führt die Teilnehmer von 14.30 bis 17.30 Uhr durch den Wald und informiert über die Lebensweise von Pilzen. Postler erklärt, wie man Pilze sammeln, verwerten und bestimmen kann. Eine Fundbesprechung steht auch auf dem Programm. Nach dem Abschluss der Exkursion darf man eine kleine Menge Pilze mit nach Hause nehmen, zubereiten und verzehren. Die Teilnahme kostet acht Euro pro Person.