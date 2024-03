Neue ADAC-Superplätze 2024 Nur wenige Kilometer vom Saarland entfernt: Dieser Campingplatz zählt zu den besten in ganz Deutschland

Der Frühling im Saarland ist da! Kalendarisch hat er sogar schon am 20. März begonnen – Tag und Nacht waren dann exakt gleich lang. Nun gehen auch die Temperaturen deutlich hoch. Und am 31. März um 2 Uhr morgens gilt wieder die Sommerzeit. An Ostern beginnt auch die Camping-Saison 2024. Experten gehen davon aus, dass rund ein Drittel der Campingplätze in Deutschland zu Ostern öffnen, ein Drittel dann ab Mai – das weitere Drittel sind Ganzjahres-Campingplätze.