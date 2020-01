Ausfälle und Verspätungen erwartet : Busfahrerstreik in Rheinland-Pfalz geht weiter

Mainz In Rheinland-Pfalz müssen sich Pendler und Schüler wegen eines Streiks von Busfahrern privater Unternehmen auch am Montag auf Verzögerungen einstellen.

Weil bislang keine Einigung mit der Arbeitgeberseite erzielt worden sei, streikten die Fahrer privater Busunternehmen seit Dienstbeginn weiter, sagte Jürgen Jung vom Verdi-Landesbezirk am Morgen der Deutschen Presse-Agentur. Insgesamt sei zu erwarten, dass sich im Laufe des Tages über 750 Mitarbeiter beteiligten. Außerdem sei für den Vormittag ein Demonstrationszug vor dem Wirtschaftsministerium in Mainz geplant, so Jung weiter. Ob der Streik auch am Dienstag noch andauert, blieb zunächst offen.