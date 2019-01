Verletzt worden sei niemand, sagte ein Polizeisprecher. Nachbarn hatten den Brand in dem Einfamilienhaus in Rommersheim-Ellwerath bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Ursache des Feuers und die Höhe des Schadens waren zunächst unklar. Der Brandort soll am Donnerstag begutachtet werden.